Umfrage rechnet Volksinitiativen klares Nein aus

Keystone-SDA

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Die Neutralitätsinitiative und die Ernährungsinitiative haben gut einen Monat vor dem Urnengang vom 27. September einen schweren Stand. Eine deutliche Mehrheit der befragten Stimmberechtigten lehnt die Vorlagen laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage ab.

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(Keystone-SDA) Die Neutralitätsinitiative stiess bei 62 Prozent der Befragten auf Ablehnung, wie die Umfrage des Forschungsinstituts Leewas für Tamedia und «20 Minuten» zeigte. 36 Prozent befürworteten die Vorlage, zwei Prozent waren unentschlossen.

Die Ernährungsinitiative wurde in der Umfrage mit 65 Prozent Nein-Stimmen noch deutlicher abgelehnt. Der Ja-Anteil lag bei 31 Prozent, vier Prozent der Befragten waren unentschieden.

Beide Initiativen fanden nur bei der Wählerschaft einer Partei eine Mehrheit. Die Neutralitätsinitiative überzeugte 82 Prozent der befragten SVP-Basis. Die Ernährungsinitiative fand einzig bei den Grünen (69 Prozent) Anklang, die SP-Wählerschaft war gespalten.

Die Online-Umfrage fand am 12. und 13. August bei 13’154 Personen statt. Der Fehlerbereich betrug rund 1,5 Prozentpunkte.