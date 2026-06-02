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Umgestürzter Baum blockiert Bahnstrecke von Bern nach Thun

Keystone-SDA

Ein heftiges Unwetter hat am Dienstagnachmittag zu Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. Wegen eines umgestürzten Baums fielen zahlreiche S-Bahnen zwischen Bern und Thun aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zwischen Bern Europaplatz und Burgistein stand der Bahnverkehr auf der Strecke Richtung Thun still, wie die SBB am Dienstagnachmittag mitteilten. Betroffen waren die Linien S3, S4, S31 und S44.

Passagiere müssten sich auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen, hiess es. Die SBB rechneten damit, dass die Behinderungen bis etwa 18.30 Uhr andauern werden.

Für Pendlerinnen und Pendler zwischen den Bahnhöfen Bern und Burgistein wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen organisiert. Reisende, die direkt zwischen Bern und Thun unterwegs seien, sollten den Umweg über Münsingen nehmen.

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