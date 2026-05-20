The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Umgestaltung von Interlakner Ortsteil geht in Mitwirkung

Keystone-SDA

Die Umgestaltung des Gebiets zwischen dem Bahnhof Interlaken Ost und der Aare geht in die öffentliche Mitwirkung. Der Ortsteil soll attraktiver und grüner werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Geplant sind bessere Sitzmöglichkeiten, neue Verpflegungsmöglichkeiten, eine Begrünung der Umgebung und eine Umgestaltung der Aarepromenade. Profitieren sollen Nutzende des ÖV, Touristinnen und Touristen sowie die lokale Bevölkerung. Das haben die Gemeinde Interlaken, die BLS und das Hotel Du Lac am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gegeben. Die BLS wird zudem die angrenzende Schiffswerft ersetzen.

Die Mitwirkung dauert bis zum 22. Juni. Die neue Werft wird frühestens ab 2027 gebaut, wie es weiter hiess. Mit der Umgestaltung der übrigen Flächen wird voraussichtlich ab 2031 begonnen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft