Umgestaltung von Interlakner Ortsteil geht in Mitwirkung

Keystone-SDA

Die Umgestaltung des Gebiets zwischen dem Bahnhof Interlaken Ost und der Aare geht in die öffentliche Mitwirkung. Der Ortsteil soll attraktiver und grüner werden.

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(Keystone-SDA) Geplant sind bessere Sitzmöglichkeiten, neue Verpflegungsmöglichkeiten, eine Begrünung der Umgebung und eine Umgestaltung der Aarepromenade. Profitieren sollen Nutzende des ÖV, Touristinnen und Touristen sowie die lokale Bevölkerung. Das haben die Gemeinde Interlaken, die BLS und das Hotel Du Lac am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gegeben. Die BLS wird zudem die angrenzende Schiffswerft ersetzen.

Die Mitwirkung dauert bis zum 22. Juni. Die neue Werft wird frühestens ab 2027 gebaut, wie es weiter hiess. Mit der Umgestaltung der übrigen Flächen wird voraussichtlich ab 2031 begonnen.