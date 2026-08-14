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Umsiedlung von Brienz GR nach Vazerol gestoppt

Keystone-SDA

Die Umsiedlungspläne für das einst von einem Bergsturz bedrohte Dorf Brienz GR nach Vazerol sind gestoppt worden. Grund dafür ist, dass nicht alle Baulandberechtigten ihre Ansprüche verkaufen wollen, wie die Gemeinde am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Bevölkerung stimmt stattdessen am 25. August über die Umsiedlungszonen in Alvaneu Dorf und in Tiefencastel ab. Diese beiden Standorte sollen realisiert werden.

Die Gemeinde hatte die Landbesitzer in Vazerol angefragt, ihren Boden zu verkaufen. Dazu seien einige aber nicht bereit gewesen, schrieb die Gemeinde Albula am Freitagmorgen.

42 Umsiedlungsgesuche von Erst- und Zweitwohnungsbesitzenden aus Brienz GR sind bei der Gemeinde eingegangen. Im Juli genehmigte die Gemeindeversammlung einen Bruttokredit von 82,5 Millionen Franken für die Umsiedlung. Lanciert wurde das Vorhaben wegen der drohenden Bergsturzgefahr. Mehrmals und über Monate mussten Bewohnerinnen und Bewohner ihre Häuser deswegen in der Vergangenheit verlassen. Mittlerweile konnten sie zurückkehren.

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