Unbekannte überfällt Mann am Bahnhof Solothurn

Keystone-SDA

Am Hauptbahnhof Solothurn ist am Samstagabend ein 37-jähriger Mann von einer Frau überfallen und beraubt worden. Die Täterin wurde bisher nicht gefasst, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Mann ist den Polizeiangaben zufolge in Begleitung eines Kindes unterwegs gewesen. Gemäss seinen Aussagen sei er kurz nach 20.20 Uhr vor einem Kiosk am Bahnhof von einer ihm unbekannten Frau angesprochen und bestohlen worden. Kurz darauf seien weitere Personen hinzu gekommen, worauf es zu einer Auseinandersetzung kam.

Die Täterschaft flüchtete anschliessend in Richtung McDonalds. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen.