Unbekannte schlagen in Basel auf Ambulanzfahrzeug ein
In der Nacht auf Sonntag hat die Sanität der Rettung Basel-Stadt an der Uferstrasse zwei Personen wegen Stichverletzungen medizinisch versorgen müssen. Als die Sanitäter einen 23-jährigen Mann betreuten, näherten sich Drittpersonen mit einem weiteren Verletzten dem Fahrzeug.
(Keystone-SDA) Wie der Kanton Basel-Stadt am Sonntag mitteilte, mussten sich die Sanitäter in der Folge kurz im Ambulanzfahrzeug verbarrikadieren, da mehrere Unbekannte gegen das Fahrzeug schlugen. Die beiden Verletzten wurden danach ins Spital gefahren.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun den genauen Tathergang und -grund. Die Behörden haben einen Zeugenaufruf erlassen.