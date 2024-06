Unbekannte sprengen Geldautomat in Jegenstorf BE

(Keystone-SDA) In Jegenstorf im Kanton Bern ist in der Nacht auf Montag ein Bankomat gesprengt worden. Gesprengt wurde ein Geldautomat der Valiant Bank.

Die Kantonspolizei bestätigte Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Nachrichtenportals Bärntoday.

Ebenfalls in der Nacht auf Montag wurde bei einem Tankstellenshop in Küssnacht am Rigi SZ ein Geldautomat gesprengt.