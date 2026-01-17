The Swiss voice in the world since 1935
Unbekannter überfällt in Stein AG Tankstellenshop

Keystone-SDA

Ein Räuber hat am Freitagabend in Stein AG eine Tankstelle überfallen und Bargeld erbeutet. Verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte, war der Mann vermummt, als er um 21 Uhr den Tankstellenshop betrat. Er forderte vom Angestellten Geld. Anschliessend sei der Täter mit Geld in unbekannter Höhe geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Die Kantonspolizei hat nach eigenen Angaben sofort mit mehreren Patrouillen nach dem Mann gefahndet. Vom Täter fehlte am Samstagmittag dennoch jede Spur.

