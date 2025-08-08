Unbekannter greift 26-Jährigen an Zürcher Langstrasse an

Keystone-SDA

Ein unbekannter Mann hat am Freitagmorgen einen 26-Jährigen an der Zürcher Langstrasse im Kreis 4 angegriffen und verletzt. Ein Passant fand das Opfer um vier Uhr bewusstlos am Boden.

(Keystone-SDA) Der 26-Jährige sei erheblich verletzt worden, teilte die Stadtpolizei mit. Nach einer Erstversorgung durch die Sanität wurde er ins Spital gebracht. Der Täter, ein junger Mann mit dunkelblonden Haaren, konnte noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte zu Fuss in unbekannte Richtung flüchten. Der Tathergang ist noch unklar.