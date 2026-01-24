Unbekannter greift in Reinach BL eine Spaziergängerin an

Keystone-SDA

Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag in einem Wald in Reinach eine 25-jährige Frau angegriffen. Er schlug ihr gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Basel-Landschaft ins Gesicht und fügte ihr mit einem Messer Schnittverletzungen am Oberschenkel zu.

(Keystone-SDA) Die Frau sei zu Fuss mit ihrem Chihuahua im Waldgebiet Fiechten unterwegs gewesen, als sie von dem etwa 40-jährigen Mann unvermittelt angegriffen worden sei, hiess es in der Mitteilung. Die Polizei sucht Zeugen.