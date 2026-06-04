Unfall führt zu Sperrung der A13 bei Rothenbrunnen GR

Keystone-SDA

Die A13 zwischen Rothenbrunnen und Bonaduz ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. Der Grund dafür ist gemäss der Kantonspolizei Graubünden ein Unfall nahe des Südportals des Isla-Bella-Tunnnels.

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(Keystone-SDA) Ob es Todesopfer oder Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Im Einsatz steht die Strassenrettung, die Ambulanz und die Polizei. Eine Umleitung ist signalisiert, wie die Kantonspolizei Graubünden gegenüber Keystone-SDA mitteilte. Wie lange die Sperrung andaure, sei noch unklar. Der Unfall habe sich ungefähr um 16.30 Uhr ereignet.