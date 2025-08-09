Unfall mit fünf Autos sorgt für Stau auf A1

Keystone-SDA

Wegen eines Unfalls mit fünf beteiligten Autos auf der A1 bei Kestenholz SO ist es am Samstagmorgen zu Stau und Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Überholspur musste für zwei Stunden gesperrt werden.

(Keystone-SDA) Der Unfall geschah gegen 9 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstagnachmittag schrieb. Bei der Auffahrkollision wurde eine Person leicht verletzt.

Drei Autos hätten abgeschleppt werden müssen, so die Polizei weiter. Deshalb seien während der zweistündigen Sperrung der Überholspur Verkehrsbehinderungen und ein «entsprechender Rückstau» entstanden.