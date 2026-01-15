Untersuchung sieht Mängel als Ursache für Gerüst-Einsturz in Prilly

Keystone-SDA

Gemäss der Untersuchung durch ein Ingenieurbüro haben Mängel am Baugerüst in Prilly im Kanton Waadt zu dessen Einsturz im Sommer 2024 geführt. Beim Unfall kamen drei Arbeiter ums Leben, mehrere wurden teils schwer verletzt. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an.

1 Minute

(Keystone-SDA) Sie habe das unabhängige Gutachten erhalten und noch am selben Tag entschieden, es den Akten beizufügen, teilte die Waadtländer Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Donnerstag auf Anfrage mit. Sie bestätigte damit eine entsprechende Information des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS.

Das Dokument komme insbesondere zum Schluss, dass es Mängel in der Planung und im Bau des Gerüsts gegeben habe, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Vincent Derouand. «Die Parteien des Verfahrens wurden informiert und aufgefordert, sich innerhalb einer Frist von einem Monat dazu zu äussern. Die Untersuchung wird fortgesetzt, und es werden weitere Einvernahmen stattfinden», fügte er hinzu.