Unwetter sucht Ägäis heim – Verkehr auf Rhodos steht still

Ein Sturmtief hat in fast allen Regionen rund um die Ägäis schwere Schäden angerichtet und ein Menschenleben gefordert. Am schlimmsten traf es nach Angaben der Feuerwehr die griechische Touristeninsel Rhodos. In 600 Fällen mussten dort die Feuerwehrleute ausrücken, um Menschen zu retten und das Wasser aus überschwemmten Häusern herauszupumpen. Auf der Insel Limnos musste wegen Überschwemmungen ein Dorf evakuiert werden. Dort kam ein Mann ums Leben, teilte die Feuerwehr mit.