UPK Basel verzeichnen 4 Millionen Franken Gewinn

Keystone-SDA

Die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel verzeichnen für das Jahr 2025 einen Gewinn von 4 Millionen Franken. Das ist weniger als im Vorjahr mit 5,2 Millionen. Der Betriebsaufwand betrug 149,3 Millionen Franken, wie die UPK am Mittwoch mitteilten.

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(Keystone-SDA) Er war somit nur geringfügig tiefer als im Vorjahr mit 149,8 Millionen Franken. Dem Aufwand 2025 steht ein Ertrag von 152,2 Millionen Franken (Vorjahr: 153,3 Millionen) gegenüber.

Das Personal leistete im stationären Bereich insgesamt 111’008 Pflegetage (-0,8 Prozent). 62,2 der Patientinnen und Patienten kamen aus dem Kanton Basel-Stadt, 15 Prozent aus dem Baselbiet und 18,2 Prozent aus der übrigen Schweiz. Insgesamt zählten die UPK 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.