Uri setzt die Termine für die Gesamterneuerungswahlen neu an

Keystone-SDA

Der Kanton Uri hat die Termine für die Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2028 vorgezogen. Neu findet der erste Wahlgang am 23. Januar statt. Ein möglicher zweiter Wahlgang ist am 19. März. Der ursprüngliche Termin im Mai entfällt.

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(Keystone-SDA) Die Urner Stimmbevölkerung entscheidet somit am 23. Januar 2028 über die Besetzung im Landrat und im Regierungsrat. Zudem werden am gleichen Tag Landammann und Landesstatthalter gewählt.

Mit den neuen Daten liegen die kantonalen Wahlen zwischen den eidgenössischen Wahlen im Herbst 2027 und dem eidgenössischen Abstimmungstermin im März 2028, hiess es im Communiqué. So werden sie vom «reich befrachteten» eidgenössischen Abstimmungstermin «entflochten», begründete die Regierung den Entscheid.

Wahllisten für den Landrat müssen bis 15. November 2027 eingereicht werden. Das offizielle Abstimmungsdekret folgt laut Mitteilung voraussichtlich im August 2027.