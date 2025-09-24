The Swiss voice in the world since 1935
Urner Landrat heisst zwei Nachtragskredite gut

Keystone-SDA

Das Urner Kantonsparlament hat zwei Nachtragskredite in der Höhe von 270'000 Franken gutgeheissen. Es ging dabei um die Langzeitpflege und die Sanierung des Harderbandtunnels.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden Kredite gaben am Mittwoch im Rat keinen Anlass zu Diskussionen und Fragen. Sie wurden einstimmig gutgeheissen.

Beim Kredit von 120’000 Franken ging es um das von Kanton und Gemeinden getragene Projekt zur Weiterentwicklung der Langzeitpflege im Kanton Uri. Die Gesamtkosten von 300’000 Franken sind auf drei Jahre verteilt, jeweils 100’000 Franken pro Jahr. Da der grösste Teil der Ausgaben im laufenden Jahr anfällt, beantragte die Regierung einen Nachtragskredit von 120’000 Franken. Für 2026 sind noch 80’000 Franken vorgesehen, wie die Regierung im Bericht an den Landrat schrieb.

Der zweite Kredit betraf einen Vorschuss von 150’000 Franken für die Sanierung des Harderbandtunnels zwischen Seedorf und Bauen. Loser Spritzbeton und Felsbrocken gefährden laut Regierung die Betriebssicherheit, weshalb die Instandsetzung «zwingend» sei. Der Landrat stimmte dem zu.

