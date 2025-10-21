The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Urner Polizei stoppt in Erstfeld UR zwei betrunkene Lastwagenfahrer

Keystone-SDA

Die Urner Kantonspolizei hat am Montag bei einer Schwerverkehrskontrolle in Erstfeld zwei betrunkene Lastwagenfahrer gestoppt. Beide müssen sich bei der Staatsanwaltschaft Uri verantworten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei einem ersten Stopp im Schwerverkehrszentrum Erstfeld stellte die Polizei bei einem Fahrer eines Sattelmotorfahrzeugs «Atemalkoholsymptome» fest, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Eine Probe ergab einen Wert von umgerechnet 2,02 Promille. Zusätzlich wurden Verstösse gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung sowie Mängel am Fahrzeug festgestellt. Der Fahrer wurde gebüsst, die Weiterfahrt untersagt und er wird laut Polizeiangaben angezeigt.

Gleichentags wurde ein weiterer Lastwagenfahrer überprüft. Der Fahrer hatte laut Communiqué umgerechnet 0,74 Promille intus. Gemäss Angaben verstiess er ebenfalls gegen die Arbeits- und Ruhezeitvorschriften. Auch ihm wurde ein «Bussendepositum» abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft Uri angezeigt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft