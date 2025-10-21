Urner Polizei stoppt in Erstfeld UR zwei betrunkene Lastwagenfahrer

Keystone-SDA

Die Urner Kantonspolizei hat am Montag bei einer Schwerverkehrskontrolle in Erstfeld zwei betrunkene Lastwagenfahrer gestoppt. Beide müssen sich bei der Staatsanwaltschaft Uri verantworten.

(Keystone-SDA) Bei einem ersten Stopp im Schwerverkehrszentrum Erstfeld stellte die Polizei bei einem Fahrer eines Sattelmotorfahrzeugs «Atemalkoholsymptome» fest, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Eine Probe ergab einen Wert von umgerechnet 2,02 Promille. Zusätzlich wurden Verstösse gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung sowie Mängel am Fahrzeug festgestellt. Der Fahrer wurde gebüsst, die Weiterfahrt untersagt und er wird laut Polizeiangaben angezeigt.

Gleichentags wurde ein weiterer Lastwagenfahrer überprüft. Der Fahrer hatte laut Communiqué umgerechnet 0,74 Promille intus. Gemäss Angaben verstiess er ebenfalls gegen die Arbeits- und Ruhezeitvorschriften. Auch ihm wurde ein «Bussendepositum» abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft Uri angezeigt.