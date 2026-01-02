Urner Polizist verletzt sich bei Einsatz gegen renitenten Mann

Keystone-SDA

Ein renitenter Mann hat an Neujahr in Altdorf UR einen Polizisten angegriffen und ihn geschlagen. In der Folge brachten Polizisten den Mann unter erheblicher Gegenwehr zu Boden, wobei sich ein Polizist Verletzungen zuzog.

(Keystone-SDA) Er begab sich in der Folge für medizinische Akbklärungen ins Kantonsspital, wie die Urner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Für den von den Polizisten festgenommenen renitenten Mann ordnete eine medizinische Fachperson eine fürsorgerische Unterbringung an.

Aufgeboten worden war die Polizei vom Rettungsdienst Uri. Als die Polizisten an den vom Rettungsdienst angegebenen Ort eintrafen, befanden sich zwei Ambulanzfahrzeuge an der Seedorferstrasse. Mehrere Angestellte des Rettungsdienstes standen ausserhalb einer Ambulanz, während sich eine Angestellte im Inneren des Fahrzeugs beim Mann aufhielt.

Als die Polizisten sich der Ambulanz näherten, verliess der Mann das Fahrzeug und griff beim anschliessenden Kontaktversuch einen Polizisten an.