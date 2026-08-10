The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

US-Kampfjets fangen Flugzeuge nahe Trumps Golfplatz ab

Keystone-SDA

Zwei Flugzeuge sind in eine temporäre Flugverbotszone rund um US-Präsident Donald Trumps Golfplatz in Bedminster im Bundesstaat New Jersey eingedrungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kampfflugzeuge vom Typ F-16 hätten die beiden Flugzeuge dort am Sonntag abgefangen und sie sicher aus dem gesperrten Luftraum eskortiert, teilte das zuständige Militärkommando (Norad) mit. Trump hielt sich am Wochenende in dem Golfclub in Bedminster auf. Der US-Sender Fox News und das Boulevardblatt «New York Post» berichteten, dass die Flugzeuge in der Nähe des Golfplatzes abgefangen worden seien.

Das US-Militär machte keine Angaben dazu, wie viele Kampfjets an dem Einsatz beteiligt waren. Offen blieb zunächst auch, welche Flugzeuge gegen die temporären Flugbeschränkungen verstossen hatten. Trump verbringt gerade im Sommer oft Wochenenden auf seinem Golfplatz in Bedminster.

Zum Schutz der US-Präsidenten werden an ihren Aufenthaltsorten häufig zeitlich befristete Sperrzonen für den Flugverkehr verhängt. Dabei kommt es gelegentlich auch zu Zwischenfällen, meist eher mit kleineren Flugzeugen. Das US-Militär ermahnte in seiner Mitteilung nochmals alle Piloten, vor jedem Flug alle relevanten Luftraumanweisungen zu überprüfen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft