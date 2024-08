US-Talkmaster Jimmy Fallon – Verloren in Bayern

(Keystone-SDA) US-Talkmaster Jimmy Fallon hat sich in Bayern verlaufen, ist aber zu guter Letzt wieder in sein Hotel zurückgebracht worden. Nach Medienberichten hatte der 49-Jährige das Adele-Konzert in München besucht. Auf dem Internet-Portal Tiktok erzählte Fallon, er sei von seinem Hotel zu einer kleinen Tour gestartet. Statt einen See zu finden, habe er sich verirrt, ohne Karte und mit fast leerem Handy: “Ich war vollkommen verloren.”

Er habe Felder durchquert und dabei Angst vor Schlangen gehabt und vergeblich versucht, auf der Autobahn per Anhalter weiterzukommen: Die Autos seien nicht einmal langsamer gefahren, geschweige denn hätten sie angehalten, erzählt er auf Tiktok.

Schliesslich sei er in einer Autowerkstatt auf zwei junge Männer getroffen, einer der beiden habe ihn erkannt und sich bereiterklärt, ihn zu fahren – wobei dann dessen Mutter die Fahrt übernommen habe, da der Mann gar keinen Führerschein gehabt habe. Die Menschen hier seien wirklich sehr nett: “Ich bin verliebt in Bayern”, sagte Fallon.

Auch sein Retter zeigte sich begeistert von dem Treffen mit dem US-Star. “Er ist genau so, wie man ihn aus seinen Shows kennt. Total sympathisch”, sagte der 22-jährige Leon Ewerdwalbesloh im Interview des Radiosenders Antenne Bayern. Fallon war demnach vor allem von dem alten Golf-Cabrio seiner Mutter begeistert, der noch über einen Kassettenrekorder verfügt.

Auf Instagram veröffentlichte der Talkmaster ein Video, auf dem zu sehen ist, wie die drei über eine Landstrasse fahren und den Song “Killer Queen” der Band Queen mitsingen. “Das ist irgendwie surreal, aber total witzig und cool”, sagte Ewerdwalbesloh. Am Ende lud Fallon ihn und seine Mutter sogar in die USA ein. Er habe gesagt: “Wenn ihr mal in New York seid, ruft mich bitte an und kommt in meine Show.”