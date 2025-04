Vance erwartet Lösung für Tiktok bis Samstag

Die US-Regierung wird vor Ablauf einer Frist für die chinesische Kurzvideo-App Tiktok an diesem Samstag nach Angaben von Vizepräsident JD Vance eine Lösung präsentieren. "Ich denke, wir sind auf einem guten Weg", sagte Vance im Sender Foxnews. Die Regierung brauche aber noch ein paar Tage, um einige Dinge abzuschliessen. Präsident Donald Trump werde die Lösung bekanntgeben, und das werde geschehen, bevor die Frist ablaufe, betonte Vance.

(Keystone-SDA) Tiktok hätte nach einem US-Gesetz eigentlich bis zum 19. Januar von dem in China ansässigen Eigentümer Bytedance verkauft werden müssen – oder in den USA vom Netz gehen. Doch Trump räumte eine Gnadenfrist von 75 Tagen ein, die am 5. April abläuft.

Auf Tiktok informieren sich junge Menschen über Trump-Regierung

Vance sagte, es sei darum gegangen, zwei Dinge zu erreichen. Es musste verhindert werden, dass Tiktok in den Vereinigten Staaten Nutzer ausspioniere. Das sei wichtig für die nationale Sicherheit. Aber die Regierung wollen den Menschen auch den Zugang zu dieser «unglaublichen Plattform» ermöglichen. Viele junge Menschen würden sich dort über die Politik der Trump-Regierung informieren. «Und wir haben beides erreicht», sagte Vance.

Zuletzt hatte Amazon nach einem Medienbericht sein Interesse am Kauf von Tiktok angemeldet. Der weltgrösste Online-Händler habe das Angebot in einem Brief an Vance und Handelsminister Howard Lutnick unterbreitet, schrieb die «New York Times». Verschiedene an den Verhandlungen beteiligte Akteure nähmen die Amazon-Offerte jedoch nicht ernst, hiess es einschränkend.

Von Bytedance und Tiktok hiess es bisher, es sei unmöglich, nur den US-Teil der Kurzvideo-App zu verkaufen, weil dies die Plattform zerschlagen würde. Trump sagte, es gebe «verschiedene Wege, Tiktok zu kaufen» – und man werde den finden, der für die USA am besten sei. Als weiterer Interessent für Tiktok gilt der Software-Konzern Oracle, den Bytedance bereits mit der Absicherung der Daten von US-Nutzern beauftragt hatte.