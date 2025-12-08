Lea Hungerbühler von «AsyLex» zu den Anreizen im Asylsystem
Die Finanzrechts-Anwältin Lea Hungerbühler ist nicht nur Expertin für die Abschreibung der AT1-Anleihen der Credit Suisse, sondern auch Präsidentin der Asylrechts-Organisation «AsyLex». Im Geldcast Update sagt sie, wie sie die ökonomischen Anreize im Asylprozess verändern würde.
Als selbstständige Finanzrechts-Anwältin, Richterin beim Kantonsgericht Basel-Landschaft und Präsidentin der Asylrechts-NGO «AsyLex» hat die erst 36-jährige Lea Hungerbühler verschiedene Rollen inne. Was bringt eine Wirtschaftsanwältin dazu, sich nebenberuflich für die Rechte von Asylsuchenden zu engagieren?
Wie geht Lea Hungerbühler mit besonders schwierigen Fällen um? Und wie würde sie die ökonomischen Anreize im Asylsystem verändern? Das und mehr erzählt sie im neuen Geldcast Update.
Von Börsen und Bitcoin bis Inflation und Geldpolitik: Wirtschaftsjournalist und Geldökonom Fabio CanetgExterner Link spricht mit seinen Gästen aus Wissenschaft und Praxis über das Neueste aus der internationalen Finanzwelt. Für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen.
