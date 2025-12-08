The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Lea Hungerbühler von «AsyLex» zu den Anreizen im Asylsystem

Ein Asylsuchender aus Afghanistan zeigt auf einer Karte die Fluchtroute von seinem Heimatland bis in die Schweiz auf.
Ein Asylsuchender aus Afghanistan zeigt auf einer Karte die Fluchtroute von seinem Heimatland bis in die Schweiz auf. Keystone / Gaetan Bally

Die Finanzrechts-Anwältin Lea Hungerbühler ist nicht nur Expertin für die Abschreibung der AT1-Anleihen der Credit Suisse, sondern auch Präsidentin der Asylrechts-Organisation «AsyLex». Im Geldcast Update sagt sie, wie sie die ökonomischen Anreize im Asylprozess verändern würde.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

Als selbstständige Finanzrechts-Anwältin, Richterin beim Kantonsgericht Basel-Landschaft und Präsidentin der Asylrechts-NGO «AsyLex» hat die erst 36-jährige Lea Hungerbühler verschiedene Rollen inne. Was bringt eine Wirtschaftsanwältin dazu, sich nebenberuflich für die Rechte von Asylsuchenden zu engagieren?

Wie geht Lea Hungerbühler mit besonders schwierigen Fällen um? Und wie würde sie die ökonomischen Anreize im Asylsystem verändern? Das und mehr erzählt sie im neuen Geldcast Update.

Externer Inhalt

Von Börsen und Bitcoin bis Inflation und Geldpolitik: Wirtschaftsjournalist und Geldökonom Fabio CanetgExterner Link spricht mit seinen Gästen aus Wissenschaft und Praxis über das Neueste aus der internationalen Finanzwelt. Für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen.

Externer Inhalt

Sie wollen keine Talk-Folge unseres Podcasts mehr verpassen? Dann ist unser Geldcast-Newsletter die richtige Wahl:

Externer Inhalt
Ihr Abonnement konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Fast fertig… Wir müssen Ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Um den Anmeldeprozess zu beenden, klicken Sie bitte den Link in der E-Mail an, die wir Ihnen geschickt haben.
Tragen Sie sich hier ein und wir schicken ihnen jede Folge kostenlos in ihre Mailbox.

Zweiwöchentlich

Unsere SRG Datenschutzerklärung bietet zusätzliche Informationen zur Datenbearbeitung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

Mehr lesen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft