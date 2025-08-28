The Swiss voice in the world since 1935
Geldcast mit Gabriela Medici: Woher kommt das Geld für die 13. AHV-Rente?

Fabio Canetg
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

Die neue Folge unseres Finanzpodcasts Geldcast ist da. Hören Sie hier das Gespräch zwischen Fabio Canetg und Gabriela Medici, Co-Sekretariatsleiterin beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund.

Sie wollen mehr Geldcast? Alle bereits erschienenen Folgen finden Sie hier gesammelt in unserer Kollektion.

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

AHV-Rente im Ausland: Das muss man wissen

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Wie erhalte ich meine AHV-Rente im Ausland? Kann ich noch freiwillig einzahlen? Antworten auf die häufigsten Fragen.

