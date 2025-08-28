Geldcast mit Gabriela Medici: Woher kommt das Geld für die 13. AHV-Rente?

Fabio Canetg Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

Die neue Folge unseres Finanzpodcasts Geldcast ist da. Hören Sie hier das Gespräch zwischen Fabio Canetg und Gabriela Medici, Co-Sekretariatsleiterin beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund.

