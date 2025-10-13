Geldcast-Live: Was bedeutet die neue Bankenregulierung für die UBS?

Fabio Canetg Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

Die neue Folge unseres Finanzpodcasts Geldcast ist da. Hören Sie hier das Gespräch zwischen Fabio Canetg, Yvan Lenwiler, Makroökonomie-Professor an der Universität Basel, sowie Pascal Bührig, Ökonom und Policy Fellow bei «Foraus».

Sie wollen mehr Geldcast? Alle bereits erschienenen Folgen finden Sie hier gesammelt in unserer Kollektion.

