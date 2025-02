Vatikan: Papst verbrachte friedliche Nacht

Der an einer Lungenentzündung leidende Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans im Krankenhaus eine Nacht ohne weitere Komplikationen verbracht. "Die Nacht verlief friedlich", teilte ein Sprecher des Heiligen Stuhls mit. Der 88-Jährige sei aufgestanden und habe in einem Sessel gefrühstückt. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wird in einer Klinik in Rom behandelt.