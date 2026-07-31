Velofahrer stürzt in Vorarlberg eine 15 Meter hohe Felswand hinab

Keystone-SDA

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Ein 34-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Fraxern A schwer verunfallt. Der Mann stürzte mit seinem Velo über eine steile Böschung und danach eine 15 Meter hohe Felswand hinab.

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(Keystone-SDA) Der Mann kam schwer verletzt in einem Bachbett zu liegen, teilte die Landespolizei Vorarlberg mit. Er konnte noch selbständig die Einsatzkräfte verständigen. Diese bargen den Mann mit einem Helikopter und brachten ihn in ein Spital.

Der Biker habe bei der Fahrt von einer Alp in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Velo verloren. Er befindet sich laut Mitteilung ausser Lebensgefahr.