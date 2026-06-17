Velofahrer verletzt sich bei Frontalkollision in Appenzell schwer

Keystone-SDA

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Bei einer Frontalkollision mit einem Kleinbus von Postauto am Dienstag in Appenzell hat sich ein 48-jähriger Velofahrer schwere Verletzungen am Bein zugezogen. Die Rega flog ihn in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Ein 62-jähriger Berufschauffeur bog mit einem Rufbus der Postauto AG, einem sogenannten Publicar, nach links in eine Strasse ein. Aus noch nicht vollständig geklärten Gründen kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Rennvelofahrer, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.