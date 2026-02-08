Velofahrer wird in Hüttwilen TG bei Unfall schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 70-jähriger Velofahrer ist am Samstagnachmittag in der Ortschaft Uerschhausen bei der Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Er musste in ein Spital geflogen werden.

(Keystone-SDA) Ein 71-jähriger Autolenker sei um 16.15 Uhr auf der Stammheimerstrasse unterwegs gewesen, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Sonntag mit. Beim Überqueren einer Strasse übersah er einen Velofahrer, der Vortritt hatte.

Es kam zu einem Zusammenstoss, bei dem sich der Velofahrer verletzte. Der kriminaltechnische Dienst sicherte Spuren vor Ort.