Velofahrerin verletzt sich bei Sturz in Interlaken BE schwer

Keystone-SDA

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Eine Velofahrerin hat sich am Mittwochnachmittag in Interlaken bei einem Sturz wegen einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Ein Helikopter der Rega flog sie ins Spital. Zum Unfall kam es in der Nähe einer Autobahnausfahrt, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Meldung ging kurz vor 15.00 bei der Polizei ein. Bei der A8-Ausfahrt Interlaken-West prallte ein Autolenker mit der von links kommenden Velofahrerin zusammen. Drittpersonen leisteten Erste Hilfe für die Verletzte, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallarbeiten für rund zwei Stunden wechselseitig geführt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.