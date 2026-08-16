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Velofahrerin verletzt sich in Rapperswil-Jona SG lebensbedrohlich

Keystone-SDA

Eine 43-jährige Velofahrerin hat sich in der Nacht auf Sonntag in Rapperswil-Jona SG bei einem Sturz lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde nach dem Unfall von der Rega in ein Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 2.45 Uhr ging eine Meldung über einen Unfall ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen am, Sonntag mitteilte. Eine Drittperson informierte über eine verletzte Frau, die bei der Bahnunterführung an der Schönbodenstrasse am Boden lag.

Die Frau ist mutmasslich mit ihrem Velo gestürzt, wie die Polizei schreibt. Laut Kantonspolizei hat sie keinen Helm getragen.

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