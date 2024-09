Veranstalter des Zürcher Theaterspektakels ziehen positive Bilanz

(Keystone-SDA) Die Veranstalter des am Sonntag zu Ende gehenden 45. Zürcher Theaterspektakels haben eine positive Bilanz zu achtzehn Festivaltagen gezogen. Insgesamt wurden rund 20’000 Eintritte im Rahmen der 79 kostenpflichtigen Vorstellungen verzeichnet.

Dies entspreche einer durchschnittlichen Auslastung von 89 Prozent, teilte die Festivalleitung am Sonntag mit. Das gratis begehbare Festivalgelände auf der Landiwiese in der Stadt Zürich wurde laut Schätzungen der Veranstalter von rund 120’000 Menschen besucht. Weiter wurden rund 50 kostenlose Veranstaltungen und Begegnungsformate durchgeführt. Hinzu kamen 30 Vorstellungen in den diesjährigen Partnerinstitutionen in der Stadt. Dazu zählten unter anderem das Kunsthaus, die Shedhalle, das Theater Neumarkt, das Tanzhaus und das Museum Rietberg.

Anfang der Woche lag am Seeufer in der Stadt Zürich eine Attrappe eines rund 15 Meter langen Pottwals. Sie war Teil einer dreitägigen Kunstaktion des belgischen Künstlerkollektivs Captain Boomer – eingeladen vom Zürcher Theater Spektakel in Kooperation mit der Meeresschutzorganisation KYMA. Digital wie vor Ort am Utoquai habe das emotionale Bild vom leblosen Wal Diskussionen über den Klimawandel losgetreten, dessen Folgen Westeuropa und die Schweiz aktuell noch viel indirekter treffen würden als andere Teile der Welt, hiess es.

Bereits am Samstag war im Rahmen des Festivals der diesjährige, mit 30’000 Franken dotierte Förderpreis der Zürcher Kantonalbank (ZKB) an “Whitewashing” von Rébecca Chaillon vergeben worden. Der mit 5000 Franken dotierte ZKB-Anerkennungspreis ging an Chun Shing Au für das Short Piece “GPO Box No.211”.

Im kommenden Jahr findet das Zürcher Theater Spektakel vom 14. bis zum 31. August statt.