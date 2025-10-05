Verdächtige nach Einbruch in Walliser Waffengeschäft geschnappt

Keystone-SDA

Mehrere Personen sind in der Nacht auf Sonntag in ein Walliser Waffengeschäft eingestiegen. Die mutmasslichen Täter verunfallten auf der Flucht im Auto und konnten festgenommen werden.

(Keystone-SDA) Der Einbruch in das Waffengeschäft in Sitten wurde kurz nach 03.30 Uhr in der Nacht gemeldet, wie die Polizei im Communiqué vom Sonntag schrieb. Die Täter flüchteten samt Diebesgut mit einem Auto, das sie im Oberwallis gestohlen hatten.

Nachdem sie von einer Polizeipatrouille gesichtet worden waren, verloren sie nach Polizeiangaben auf der Strasse von Aproz nach Sitten die Kontrolle über ihr Auto. Sie liessen es stehen und flüchteten zu Fuss weiter. Das Diebesgut liessen sie im Fahrzeug liegen.

Die Polizei leitete eine Gross-Suchaktion ein. In der Nähe des Unfallortes konnte sie zwei Verdächtigte festnehmen. Es handelte sich um einen 19-jährigen Belgier und einen 18-jährigen kongolesischen Staatsangehörigen. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

In den vergangenen Wochen kam es wiederholt zu Waffendiebstählen in der Schweiz. Am 17. Juli stahlen Unbekannte Faustfeuerwaffen in Altstätten SG. Am 21. Juli brachen Täter in Evionnaz VS und in Gossau SG in Waffengeschäfte ein. In weiteren Fällen im Kanton Zürich blieb es bei Versuchen.