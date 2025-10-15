Vergewaltigung auf dem Linthdamm in Näfels

Keystone-SDA

Eine Frau ist gemäss eigenen Aussagen am Montagabend auf dem LInthdamm in Näfels GL vergewaltigt worden. Ein unbekannter Mann, der sie nach Hause begleitete, habe sie zum unfreiwilligen Geschlechtsverkehr gezwungen, erklärte die Frau der Polizei.

(Keystone-SDA) Das Opfer war mit dem Zug von Glarus nach Näfels-Mollis unterwegs. Dort wurde die Frau von einem jungen unbekannten Mann angesprochen, wie die Kantonspolizei Glarus am Mittwoch mitteilte. Beide Personen stiegen am Bahnhof Näfels-Mollis aus.

Der Täter bot der Frau an, sie auf dem Heimweg zu begleiten. «Auf der Wiese auf dem linksseitigen Linthdamm in der Nähe der Netstal Maschinenfabrik, kam es gemäss Aussage der Frau zum unfreiwilligen Geschlechtsverkehr mit dem sie begleitenden Mann», schrieb die Polizei. Sie ermittelt nun den mutmasslichen Vergewaltiger und sucht nun Zeugen.