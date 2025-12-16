Verhandlungen zum Kantonswechsel von Moutier abgeschlossen

Keystone-SDA

Der Weg für das bernjurassische Städtchen Moutier vom Kanton Bern in den Kanton Jura ist frei. Die Behörden der betroffenen Kantone haben die letzten Vereinbarungen unterzeichnet. Damit wird Moutier ab Anfang 2026 jurassisch.

(Keystone-SDA) Die betroffenen Behörden trafen sich am Montagabend, um das Ende dieses demokratischen Prozesses zu besiegeln, wie die Kantone Bern und Jura am Dienstag mitteilten. Die jurassische Delegation schenkte den Beteiligten eine Linde als Symbol der Versöhnung und der friedlichen Beilegung von Konflikten. Der Baum soll ein starkes Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung und des Vertrauens für den weiteren Weg darstellen, wie es weiter heisst.

Insgesamt 32 Vollzugsvereinbarungen regeln den Kantonswechsel der Bernjurassischen Stadt, den sie 2021 an der Urne befürwortet hat.

Abschluss der Jurafrage

«Die Jurafrage ist endgültig abgeschlossen, und ich freue mich, dass die Region nun ihre ganze Energie auf zukunftsträchtige Projekte konzentrieren kann», wird der Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg in der Mitteilung zitiert.

Die Gespräche fanden laut Schnegg in einem konstruktiven Rahmen statt, im Interesse des Kantons Bern, des Kantons Jura, der Stadt Moutier und mit dem Ziel, positive Lösungen für Bevölkerung zu finden. Dieser Austausch lege den Grundstein für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen zwei Nachbarkantonen in den kommenden Jahren, sagte Schnegg.

«Der Kanton Jura freut sich, diesen historischen Prozess zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und die Stadt Moutier offiziell willkommen zu heissen», sagt die jurassische Staatsrätin Nathalie Barthoulot laut Mitteilung.

Dieser in der Schweiz einzigartige Prozess stelle eine wichtige Etappe in der jurassischen Kantonsgeschichte dar. Die symbolische Geste des Lindenbaums verdeutliche den gemeinsamen Willen, diesen Übergang im Lichte der Versöhnung und des Vertrauens zu gestalten. «Wir sind heute bereit für diesen Neuanfang», betonte Barthoulot.

Jura dankt für Lösung beim Finanzausgleich

Die jurassische Regierung zeigte sich am Dienstag in einer weiteren Mitteilung ausserdem dankbar für die im Rahmen des Nationalen Finanzausgleichs mit den Geberkantonen gefundene Lösung.

Wegen des Zuzugs von Moutier entstehen dem Jura im Finanzausgleich auf nationaler Ebene Mindereinnahmen von rund 65 Millionen Franken. Nach fast zweijährigen Verhandlungen haben die Geberkantone beschlossen, die Mindereinnahmen in Höhe von 65 Millionen Franken über einen Zeitraum von fünf Jahren zu übernehmen, vorbehältlich der Zustimmung ihrer Parlamente.