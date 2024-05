Verkehrslage vor dem Gotthard normalisiert sich

(Keystone-SDA) Der Stau vor dem Gotthard-Strassentunnel in Richtung Süden hat sich am Samstagabend aufgelöst. Am Vormittag hatten sich die Fahrzeuge vor dem Nordportal des Tunnels in Göschenen UR zwischenzeitlich auf einer Länge von 22 Kilometern gestaut.

“Kein Stau mehr”, bestätigte der Verkehrsdienst Viasuisse kurz vor 20.45 Uhr der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Um 10.00 Uhr brauchten Reisende in Richtung Tessin und Italien dagegen bis zu 3 Stunden und 40 Minuten länger als normal, wie der Touring-Club des Schweiz (TCS) auf X (vormals Twitter) mitteilte. Am frühen Nachmittag hatte die Staulänge zwar abgenommen, sie betrug jedoch noch immer 18 Kilometer.

In der Folge wurde der Stau im Laufe des Nachmittags und Abends dann langsam, aber stetig kürzer.