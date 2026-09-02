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Verletzte bei Explosion – Hauptbahnhof Augsburg gesperrt

Keystone-SDA

Nach einer nächtlichen Explosion in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs hat die Polizei einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Deswegen ist der Hauptbahnhof nach Polizeiangaben derzeit vollständig abgesperrt. Auch der Zugverkehr sei eingestellt, teilte die Polizei mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ersten Informationen zufolge explodierte gegenüber dem Bahnhof gegen 3.15 Uhr in der Nacht ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang. Durch die Explosion erlitten zwei junge Menschen Knalltraumata und wurden leicht verletzt. Bei den Opfern handelt es sich um eine 17-Jährige sowie einen 18-Jährigen. Nach Polizeiangaben sind beide Ukrainer. Auch seien Fensterscheiben in der Umgebung durch die Explosion beschädigt worden.

Später wurde direkt am Hauptbahnhof ein weiterer verdächtiger Gegenstand entdeckt. Sprengstoffexperten des Bayerischen Landeskriminalamtes sind derzeit vor Ort. Auch auf dem Bahnhofsvorplatz, im öffentlichen Nahverkehr und im Strassenverkehr kommt es den Angaben zufolge zu Einschränkungen.

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