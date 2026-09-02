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Verletzte bei Explosion nahe deutschem Bahnhof

Keystone-SDA

Nach einer nächtlichen Explosion im süddeutschen Augsburg hat sich ein später im Hauptbahnhof gefundener verdächtiger Gegenstand als harmlos herausgestellt. Der zeitweise gesperrte Bahnhof wurde daraufhin wieder freigegeben, sagte ein Sprecher der Augsburger Polizei.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Von der Sperrung war zuvor etwa eineinhalb Stunden lang der komplette Regional- und auch ICE-Verkehr betroffen. Augsburg ist ein Halt auf der Strecke zwischen München und Stuttgart.

Nach Angaben der Polizei explodierte zuvor gegenüber dem Bahnhof gegen 3.15 Uhr in der Nacht ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang. Durch die Explosion erlitten zwei junge Menschen Knalltraumata und wurden leicht verletzt.

Bei den Opfern handelt es sich um eine 17-Jährige sowie einen 18-Jährigen. Nach Polizeiangaben sind beide Ukrainer. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie als Passanten zufällig in der Gegend waren.

Explosion in Durchgang eines Geschäftshauses

Auch Fensterscheiben in der Umgebung wurden durch die Explosion beschädigt. Es handelt sich um einen grösseren Gebäudekomplex, in dem mehrere Arztpraxen und Geschäfte untergebracht sind. Der Hintergrund der Explosion war zunächst völlig unklar.

Rund fünf Stunden später wurde direkt im Hauptbahnhof ein weiterer verdächtiger Gegenstand entdeckt. Sprengstoffexperten des Bayerischen Landeskriminalamtes sowie Sprengstoffspürhunde waren im Einsatz. Auch der Bahnhofsvorplatz wurde abgesperrt. Im öffentlichen Nahverkehr sowie im Strassenverkehr kam es zu Einschränkungen.

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