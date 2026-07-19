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Verletzte bei Kollision von Motorrad mit Auto auf Berninapass GR

Keystone-SDA

Bei der Kollision mit einem abbiegenden Auto sind beim Berninapasshospiz in Graubünden ein Motorradfahrer und dessen Sozia verletzt worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen fuhr am Samstagnachmittag ein Autolenker auf der Berninapassstrasse in Richtung Poschiavo. Beim Abbiegen auf einen Parkplatz bemerkte der nachfolgende 60-jährige Motorradlenker das Brems- beziehungsweise Abbiegemanöver zu spät und kollidierte mit dem Heck des Autos. Durch den Aufprall wurden der Motorradlenker und dessen Sozia mittelschwer bis schwer verletzt.

Die schwer verletzte Sozia wurde von der Rettungsflugwacht Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Der Motorradlenker wurde mit der Ambulanz ins Spital Oberengadin nach Samedan transportiert.

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