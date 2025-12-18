Verletzte bei Unfall zwischen Tram und Lieferwagen in Muttenz BL

Keystone-SDA

Eine Kollision zwischen einem Tram und einem Lieferwagen hat am Donnerstagmorgen in Muttenz zwei Verletzte gefordert. Eine Trampassagierin und der Lieferwagenfahrer kamen zu Schaden. Die Sanität brachte beide ins Spital, wie die Baselbieter Kantonspolizei mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Fahrer bog kurz vor 08.15 Uhr bei der Rennbahnkreuzung ab, obschon die Ampel für die Linksabbiegespur auf Rot stand. Gleichzeitig überquerte ein Tram der Linie 14 die Kreuzung in Richtung Basel, wie es im Communiqué heisst.

Der Lieferwagen wurde durch den Zusammenprall stark beschädigt. Ein Abschleppunternehmen transportierte ihn weg. Während der Tatbestandsaufnahme mussten die Tramstrecke 14 und die Margelackerstrasse gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.