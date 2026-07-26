Verletzte Person nach Brand auf Balkon eines Wohnheims in Allschwil

Keystone-SDA

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Ein Brand auf dem Balkon eines Wohnheims in Allschwil BL hat am Samstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung hospitalisiert.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 21.45 Uhr brannte es auf einem Balkon im ersten Stock, teilte die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag in einem Communiqué mit. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, wie es weiter hiess.

Alle 16 Personen im Gebäude wurden evakuiert. Eine Person musste nach dem Versuch, das Feuer zu löschen, von der Ambulanz ins Spital gefahren werden.

Warum es gebrannt hat, ist unklar. Die Brandursache wird von der Polizei Basel-Landschaft ermittelt.