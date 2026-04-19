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Vermisste Frau in Nidwalden tot aufgefunden

Keystone-SDA

Eine seit Anfang April vermisste 39-jährige Frau aus Dornach SO ist am Samstag im Kanton Nidwalden tot aufgefunden worden. Es gebe keine Hinweise auf ein Verbrechen, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mit.

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(Keystone-SDA) Die Frau war am 5. April zum letzten Mal gesehen und am 12. April als vermisst gemeldet worden. Sie beabsichtigte den letzten Erkenntnissen zufolge, im Kanton Nidwalden eine Wanderung zu unternehmen.

Die eingeleiteten Suchmassnahmen und eine Vermisstenmeldung blieben ohne Erfolg. Am Samstagabend wurde die Frau dann in einem Waldgebiet im Kanton Nidwalden tot aufgefunden. Polizeiliche und rechtsmedizinische Untersuchungen hätten keine Hinweise auf eine «strafbare Dritteinwirkung» ergeben.

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