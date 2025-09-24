Vermisste Frau nach Suchaktion in St. Gallen tot aufgefunden
Eine 78-jährige Frau ist nach einer umfangreichen Suchaktion in St. Gallen tot aufgefunden worden. Sie war seit den frühen Morgenstunden des Mittwochs als vermisst gemeldet.
(Keystone-SDA) Laut Angaben der Kantonspolizei St. Gallen wurde die Frau am Nachmittag im Bereich Neurüdlenbach entdeckt. Bei der Suche standen Hunden, Drohnen und über 30 Einsatzkräften im Einsatz.
Die Vermisstenmeldung war kurz vor 3.30 Uhr bei der Stadtpolizei St. Gallen eingegangen. Die Frau hatte ihren Wohnort am Dienstagabend gegen 23 Uhr verlassen. Die Kantonspolizei St. Gallen ermittelt nun die genauen Umstände ihres Todes.