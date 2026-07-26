Vermisste Seniorin in Waltensburg GR tot aufgefunden

Keystone-SDA

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Eine seit Freitagabend vermisste 81-jährige Frau ist am Samstag in Waltensburg GR tot aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen stürzte die Seniorin in unwegsamem Gelände über 40 Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Graubünden erhielt die Vermisstenmeldung am Freitagabend kurz vor 20.00 Uhr. Die Frau war alleine im Raum Breil/Brigels unterwegs gewesen und konnte nicht mehr erreicht werden.

Daraufhin starteten die Einsatzkräfte eine umfangreiche Suchaktion am Boden und aus der Luft. Die Suche konnte auf das Gebiet von Waltensburg eingegrenzt werden, wo die leblose Frau am Samstag gegen 9.30 Uhr gefunden wurde.

Der Fundort befand sich in steilem Gelände nahe der Örtlichkeit Spral. Die Staatsanwaltschaft Graubünden nahm zusammen mit der Polizei Ermittlungen zu den genauen Umständen des Absturzes auf.