Vermutete Unregelmässigkeiten führen zu Entlassung bei Insel Gruppe

Keystone-SDA

Die Berner Spitalgruppe Insel trennt sich von einer Führungsperson wegen mutmasslicher finanzieller Unregelmässigkeiten bei der internen Abrechnung von Bauprojekten. Die Spitalgruppe reichte Anzeige ein, wie das Regionaljournal Bern Freiburg Wallis von Radio SRF am Mittwoch berichtete.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Insel Gruppe bestätigte, die fristlose Kündigung der Kaderperson. Diese Massnahme sei aufgrund der Schwere der Verstösse gegen geltende Weisungen und Richtlinien erfolgt, heisst es in einem Mail der Insel Gruppe.

Dem Mitarbeitenden der Direktion Immobilien und Betrieb wird vorgeworfen, mithilfe fingierter Rechnungen Gelder veruntreut zu haben. Laut Regionaljournal kamen Hinweise von anonymer Seite, die durch interne Abklärungen erhärtet wurden. Um wie viel Geld es geht, ist nicht bekannt. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Erst Anfang Juli hatte sich die Insel Gruppe von einem Klinikdirektor getrennt, der seine Treue- und Sorgfaltspflichten mutmasslich schwer verletzt hatte. Der Beschuldigte habe sich unangemessen verhalten.

