Veronica Ferres will beim Klassentreffen kein Star sein

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Veronica Ferres (59) ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Bei einem baldigen Klassentreffen soll das keine Rolle spielen, wie sie der deutschen Nachrichtenagentur DPA sagte.

Ende Oktober will Ferres mit ihren alten Klassenkameraden 40 Jahre Abitur feiern. Dafür will sie auf jeden Fall in die westdeutsche Stadt Solingen fahren, sagte die Schauspielerin der DPA. «Da bin ich nicht der Star, sondern es sind einfach die Klassenkameraden von damals», sagt sie. Ferres hat 1984 am Gymnasium Schwertstrasse in Solingen Abitur gemacht.

Möglich wäre beim Klassentreffen die Begegnung mit einem anderen Schulkollegen, der es zu gewissem Ruhm gebracht hat: mit dem Publizisten und Philosophen Richard David Precht (59). «Richard war mein Sitznachbar im Gymnasium, er war viele Jahre in meiner Klasse», sagt Ferres. «Richard und ich haben in der Theater-AG zusammen gespielt, das war eine tolle Erfahrung.» Sie weiss nicht, ob Precht beim Klassentreffen dabei sein werde.

Ferres hat eine lange Karriere mit Dutzenden Kino- und Fernsehfilmen hinter sich und steht weiter fast pausenlos vor der Kamera. Precht macht unter anderem mit dem Talkshow-Gastgeber Markus Lanz einen Podcast.