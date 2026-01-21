Veronica Fusaro will sich selbst beim ESC treu bleiben

Keystone-SDA

Die neue ESC-Hoffnung der Schweiz, Veronica Fusaro, möchte sich mit ihrem Song für den Wettbewerb selbst treu bleiben. "Ich glaube fest an den Song und will einen Moment schaffen, auf den ich in 50 Jahren noch stolz bin", sagte sie im Interview mit "Tamedia".

(Keystone-SDA) «Vielleicht ist es einfacher zu sagen, was der Song nicht ist: kein Metal, kein Rap und keine kitschige, sirup-süsse Ballade», erklärte sie in dem am Mittwoch in der «Berner Zeitung» und im «Bund» veröffentlichten Gespräch. Mehr dürfe sie über den Titel, der am 11. März veröffentlicht wird und mit dem sie für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien antreten wird, noch nicht verraten.

«Mein grosser Traum ist, meine Musik mit der ganzen Welt zu teilen», sagte die 28-jährige Thunerin weiter. Dass sie dies bald auf der grossen Bühne des Eurovision Song Contest tun könne, sei ein «wunderschönes Gefühl».

Die Halbfinals des 70. Eurovision Song Contest finden am 12. und 14. Mai statt und werden auf SRF 2 übertragen. Das Finale am 16. Mai wird live aus der Wiener Stadthalle auf SRF 1 ausgestrahlt. In diesem Jahr treten Künstlerinnen und Künstler aus 35 Ländern an.