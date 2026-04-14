Verteidigungsdepartement sieht Fortschritte bei Grossprojekten

Keystone-SDA

Das Verteidigungsdepartement sieht Verbesserungen bei mehreren seiner Grossprojekte. Von neu 23 priorisierten Vorhaben sind nur noch wenige nicht auf Kurs. Dennoch warnen die Verantwortlichen vor zu grossem Optimismus. Insbesondere die Teuerung sorgt für rote Köpfe.

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(Keystone-SDA) Mehrere grosse Beschaffungsprojekte bereiteten Ende 2025 im Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) Sorgen. Ein Quartal später sieht die Lage etwas besser aus, wie Robert Scheidegger, stellvertretender VBS-Generalsekretär, am Dienstag in Bern vor den Medien berichtete.

Grund zur Freude seien etwa deutliche Fortschritte beim Projekt für neue Produktionssysteme beim Bundesamt für Landestopografie (Swisstopo) namens Nepro sowie beim Armeeprojekt für eine modernere Telekommunikation, bekannt unter TK A. Bei diesen Projekten wird die zuvor rote Ampel auf Orange (TK A) respektive auf Grün (Nepro) gestellt.

Am Ziel sind diese und weitere Topprojekte aber noch nicht, wie Scheidegger betonte. Insbesondere im Rüstungsbereich seien Mehrkosten aufgrund der Teuerung zu erwarten.