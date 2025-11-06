Vier Jugendliche verletzen sich bei Unfall in Tiefgarage in Buchs

Keystone-SDA

Ein 18-Jähriger Autofahrer hat am Mittwoch in einer Tiefgarage in Buchs das Bremspedal seines Autos mit dem Gaspedal verwechselt. Das Fahrzeug prallte gemäss der Polizei frontal in einen Betonpfeiler. Zwei Mitfahrerinnen sowie zwei Mitfahrer, allesamt Jugendliche, wurden leicht verletzt.

(Keystone-SDA) Der Rettungsdienst brachte die vier Verletzten in ein Spital, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Am Auto entstand Totalschaden.