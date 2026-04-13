Vier Life-Sciences-Konzerne eröffnen Klima-Ausstellung in Basel

Keystone-SDA

Die vier grossen Life-Sciences-Unternehmen Novartis, Roche, Syngenta und Lonza haben am Montag zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt eine Ausstellung zum Thema Klimawandel eröffnet. Die Wanderausstellung im Novartis-Pavillon zeigt vier mögliche Szenarien für die Zukunft.

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(Keystone-SDA) Dabei geht es um die Frage, wie die Welt im Jahr 2055 aussehen könnte. Die immersive Ausstellung zeigt auf Bildschirmen verschiedene Zukunftsszenarien infolge des Klimawandels. Jedes davon ist geprägt von heutigen Entscheidungen, wie es in einem gemeinsamen Communiqué der vier Unternehmen und des Kantons heisst.

Die Ausstellung war im November 2025 an der UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém zu sehen. Sie stützt sich auf Modelle des Zukunftsforschers Jim Dator von Universität von Hawaii. In allen dargestellten Szenarien ist der Klimawandel der zentrale Treiber für den Zustand der Welt im Jahr 2055. Unter dem Titel «Changing Climate, Shared Future» ist die Ausstellung bis am 26. April kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich.